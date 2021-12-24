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Украинцы считают олигархами Коломойского, Ахметова, Порошенко: опрос Центра Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 14:10
Украинцы считают олигархами Коломойского, Ахметова, Порошенко: опрос Центра Разумкова - Фото
Коллаж LIGA.net

Говоря об олигархах, украинцы чаще всего называют Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко. Таковы результаты нового опроса Центра Разумкова.

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"Народный рейтинг" олигархов, по результатам опроса, выглядит так (в скобках – процент опрошенных, которые назвали данного участника списка олигархом):   

Также более половины респондентов считают олигархами Сергея Левочкина (63%), Юрия Бойко (61%), Вадима Новинского (58%) и Владимира Зеленского (55%).

Кого украинцы считают олигархами – опрос центра Разумкова (кликните для увеличения)

Отношение опрошенных к Закону о "деолигархизации", который был принят Верховной Радой и подписан президентом, разделилось. 

  • 21% граждан считают этот закон "реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране".
  • 33% полагают, что это "популистский шаг, который должен обеспечить Зеленскому больше популярности".
  • 23% назвали его "попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами".
  • 11% сочли его "способом борьбы с политической оппозицией".

Что украиннцы думают о законе про деолигархизацию – опрос центра Разумкова (кликните для увеличения)

Опрос проводился с 24 ноября до 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства. Опрошены 2005 респондентов старше 18 лет, выборка по основным социально-демографическим показателям во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных. Ошибка не превышает 2,3%.

Заказчиком опроса был телеканал "Еспресо", 99% которого владеет Людмила Княжицкая (супруга депутата Евросолидарности Николая Княжицкого) и 1% – Вадим Денисенко (экс-нардеп Блока Петра Порошенко).

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Сергей Бережной
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