Украинцы считают олигархами Коломойского, Ахметова, Порошенко: опрос Центра Разумкова

Говоря об олигархах, украинцы чаще всего называют Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Петра Порошенко. Таковы результаты нового опроса Центра Разумкова.

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"Народный рейтинг" олигархов, по результатам опроса, выглядит так (в скобках – процент опрошенных, которые назвали данного участника списка олигархом):

Игорь Коломойский (94%)

Ринат Ахметов (94%)

Петр Порошенко (89%)

Виктор Пинчук (82%)

Дмитрий Фирташ (80%)

Также более половины респондентов считают олигархами Сергея Левочкина (63%), Юрия Бойко (61%), Вадима Новинского (58%) и Владимира Зеленского (55%).

Отношение опрошенных к Закону о "деолигархизации", который был принят Верховной Радой и подписан президентом, разделилось.

21% граждан считают этот закон "реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов в стране".

33% полагают, что это "популистский шаг, который должен обеспечить Зеленскому больше популярности".

23% назвали его "попыткой Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и стать олигархами".

11% сочли его "способом борьбы с политической оппозицией".

Опрос проводился с 24 ноября до 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства. Опрошены 2005 респондентов старше 18 лет, выборка по основным социально-демографическим показателям во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных. Ошибка не превышает 2,3%.

Заказчиком опроса был телеканал "Еспресо", 99% которого владеет Людмила Княжицкая (супруга депутата Евросолидарности Николая Княжицкого) и 1% – Вадим Денисенко (экс-нардеп Блока Петра Порошенко).

По данным того же опроса, почти 70% украинцев считают, что Владимир Зеленский не должен идти на второй срок.

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Сергей Бережной

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