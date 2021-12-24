Почти 70% украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок – опрос Центра Разумкова

Почти 70% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский не должен идти на второй срок. Об этом говорится в данных соцопроса Центра Разумкова, проведенного по заказу канала Еспресо, 99% которого владеет Людмила Княжицкая (супруга депутата Евросолидарности Николая Княжицкого) и 1% – Вадим Денисенко (экс-нардеп Блока Петра Порошенко).

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67,5% респондентов заявили, что Зеленский не должен идти на второй срок. 17,6% – были противоположного мнения. Еще 14,8% не смогли ответить.

Также социологи спрашивали украинцев, как они оценивают выполнение обещаний Зеленским. Получились такие результаты:

Большинство обещаний выполнил – 4%;

Выполнил меньше половины – 15,2%;

Выполнил небольшую часть – 38,3%;

Не выполнил ни одного – 36,4%.

Также 3,2% респондентов считают, что Зеленский до конца каденции выполнит все обещания. 15,4% – что выполнит большинство. А 28,9% – что не выполнит ни одного.

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Личный опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря среди 2005 совершеннолетних украинцев со всей страны, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

В августе Центр Разумкова давал такие результаты: 48% против баллотирования Зеленского на второй срок, 21,9% – за.

Опрос КМИС на начало декабря: 58,2% против второго срока Зеленского, 34,3% – за.

Зеленский еще не дал однозначного ответа, пойдет ли на второй срок. В сентябре он заявлял, что хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать.

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Марк Сировой

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