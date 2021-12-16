Рейтинг доверия к политикам в Киеве возглавляет Кличко, за ним Зеленский – опрос Рейтинга

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 51% опрошенных киевлян: это больше, чем уровень доверия горожан к президенту Владимиру Зеленскому (39%). Такие данные опубликовала социологическая компания Группа Рейтинг.

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На вопрос LIGA.net, был ли у соцопроса заказчик, ответили, что это закрытая информация.

Рейтинг доверия к политикам в декабре выглядит так:

1. Виталий Кличко (51% доверяет, 48% – нет)

2. Владимир Зеленский (39% доверяет, 59% – нет)

3. Петр Порошенко (33% доверяет, 66% – нет)

4. Дмитрий Разумков (31% доверяет, 44% – нет, не знают его – 19%)

5. Сергей Притула (31% доверяет, 49% – нет, не знают его – 10%, затруднились с ответом – 10%)

По данным социологов, 46% жителей столицы считают, что дела в Киеве двигаются в правильном направлении, столько же – противоположного мнения.

Опрос проводился по телефону среди жителей Киева 18 лет и старше. Всего опросили 2000 респондентов. Возможная погрешность – не более 2,2%.

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенному в начале мая, за Кличко проголосовали бы 1,1% украинцев.

В середине мая 2021 г. по данным Группы Рейтинг Кличко выразили доверие 51% киевлян.

Марина Тищенко

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