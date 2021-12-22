Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 10% – опрос Рейтинга
Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев с отрывом от пятого президента Петра Порошенко более чем на 10%. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине декабря. В Рейтинге сообщили LIGA.net, что у опроса был заказчик, но назвать его они не могут.
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Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.
Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, получились такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на 6-8 декабря):
- Владимир Зеленский – 24,2% (23,5%);
- Петр Порошенко – 13,7% (13,4%);
- Юлия Тимошенко – 9,6% (9,9%);
- Юрий Бойко – 9,2% (9,3%);
- Евгений Мураев – 6,9% (6,5%);
- Дмитрий Разумков - 6,8% (7,5%);
- Игорь Смешко – 6,7% (6,7%);
- Владимир Гройсман – 6,2% (5,5%);
- Олег Ляшко – 3,1% (3,2%).
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.
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Опрос проводился по телефону с 16 по 18 декабря среди 2500 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2%.
- По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
- Опрос КМИС от 1 декабря показал, что почти 60% украинцев против того, чтобы Зеленский шел на второй срок в 2024-м.
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