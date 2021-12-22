Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 10% – опрос Рейтинга

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев с отрывом от пятого президента Петра Порошенко более чем на 10%. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине декабря. В Рейтинге сообщили LIGA.net, что у опроса был заказчик, но назвать его они не могут.

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Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, получились такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на 6-8 декабря):

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

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Опрос проводился по телефону с 16 по 18 декабря среди 2500 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2%.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

Опрос КМИС от 1 декабря показал, что почти 60% украинцев против того, чтобы Зеленский шел на второй срок в 2024-м.

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Оксана Житнюк

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