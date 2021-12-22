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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 10% – опрос Рейтинга

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22.12.2021, 11:20
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 10% – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев с отрывом от пятого президента Петра Порошенко более чем на 10%. Об этом говорится в результатах социологического опроса Группы Рейтинг, проведенного в середине декабря. В Рейтинге сообщили LIGA.net, что у опроса был заказчик, но назвать его они не могут.

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Украинцев спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, получились такие результаты (в скобках – данные опроса Группы Рейтинг на 6-8 декабря):

  1. Владимир Зеленский – 24,2% (23,5%);
  2. Петр Порошенко – 13,7% (13,4%);
  3. Юлия Тимошенко – 9,6% (9,9%);
  4. Юрий Бойко – 9,2% (9,3%);
  5. Евгений Мураев – 6,9% (6,5%);
  6. Дмитрий Разумков - 6,8% (7,5%);
  7. Игорь Смешко – 6,7% (6,7%);
  8. Владимир Гройсман – 6,2% (5,5%);
  9. Олег Ляшко – 3,1% (3,2%).

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

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Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 10% – опрос Рейтинга

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с отрывом от Порошенко на 10% – опрос Рейтинга

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Опрос проводился по телефону с 16 по 18 декабря среди 2500 украинцев старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность – не более 2%.

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Оксана Житнюк
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рейтинг опрос социология выборы президент Владимир Зеленский Петр Порошенко
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