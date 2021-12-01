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Почти 60% украинцев против того, чтобы Зеленский шел на второй срок в 2024-м – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 13:21
Почти 60% украинцев против того, чтобы Зеленский шел на второй срок в 2024-м – опрос КМИС - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Большинство украинцев не поддерживают идею второго президентского срока Владимира Зеленского. Такие данные социологического исследования обнародовал 1 декабря Киевский международный институт социологии. Там уточнили на вопрос LIGA.net, что у исследования был заказчик, но по контракту КМИС не может его назвать.

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Вопрос задавали следующий: "Поддерживаете ли вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?"

Инфографика: КМИС

58,2% опрошенных не поддерживают эту идею, пишут в КМИС.

34,3% респондентов "за" то, чтобы Зеленский пошел на второй срок.

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Опрос проведен 26-29 ноября 2021 года по телефону с использованием компьютера среди 1203 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – 1,4-3,2%.

  • 20 мая 2019 года Зеленский принял присягу президента; он заявлял, что пойдет только на один срок. Спустя год он заявил, что срока "не хватит". Слуга народа будет просить его о переизбрании.
  • В конце весны – начале лета 54,5% украинцев негативно относились к возможности второго срока Зеленского (опрос КМИС).
  • В начале августа 48% украинцев негативно относились к этому (опрос Центра Разумкова).
  • В начале осени Зеленский заявил, что "лучше выполню обещания за один срок и поеду отдыхать". 

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Евгений Пилипенко
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