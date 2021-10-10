Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок, но не повлияет на его решение

Президент Владимир Зеленский сказал, что его дочь не хочет, чтобы он во второй раз становился главой государства, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания. Об этом Зеленский сказал журналистке программы "Светская жизнь".

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По словам Зеленского, его семья – жена, дети, родители – сильно пострадали от его президентства, и старшая дочь не хочет, чтобы он шел на второй срок.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", – заявил Зеленский.

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Наталия Медведева

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