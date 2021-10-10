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Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок, но не повлияет на его решение

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 22:45
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок, но не повлияет на его решение - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео программы Светская жизнь)

Президент Владимир Зеленский сказал, что его дочь не хочет, чтобы он во второй раз становился главой государства, но его решение будет зависеть о того, успеет ли он выполнить свои предвыборные обещания. Об этом Зеленский сказал журналистке программы "Светская жизнь".

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По словам Зеленского, его семья – жена, дети, родители – сильно пострадали от его президентства, и старшая дочь не хочет, чтобы он шел на второй срок.

"Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого", – заявил Зеленский.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский второй срок
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