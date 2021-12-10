Новости | Зеленский и Порошенко за месяц не нарастили рейтинг, но и не потеряли – опрос Рейтинга
Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев, сегодня за него бы проголосовали чуть менее четверти избирателей. Ближайший его конкурент – пятый президент Петр Порошенко. Об этом говорится в результатах соцопроса Группы Рейтинг.
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По данным социологов, если бы выборы прошли в ближайшее время, то среди определившихся и намеренных голосовать получились бы такие результаты (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на середину ноября):
- Владимир Зеленский – 23,5% (23,1%);
- Петр Порошенко – 13,4% (13,3%);
- Юлия Тимошенко – 9,9% (10,7%);
- Юрий Бойко – 9,3% (9,2%);
- Дмитрий Разумков - 7,5% (8,3%);
- Игорь Смешко – 6,7% (4,7%);
- Евгений Мураев – 6,5% (7%);
- Владимир Гройсман – 5,5% (6,1%);
- Олег Ляшко – 3,2% (3,0%);
- Арсений Яценюк – 3,1% (2,1%).
Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.
Также социологи посчитали антирейтинг политиков. Ни при каких бы обстоятельствах украинцы не голосовали бы за следующих кандидатов (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на середину ноября):
- Петр Порошенко – 47% (44%);
- Юлия Тимошенко – 37% (34%);
- Юрий Бойко – 35% (35%);
- Владимир Зеленский – 33% (32%);
- Олег Ляшко – 22% (22%)
Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 6-8 декабря 2021 года среди 2500 граждан Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Опрос проводился по телефону на основе случайной подборки мобильных номеров. Теоретическая погрешность не больше 2%.
LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик. На момент публикации соцгруппа не ответила на запрос о заказчике.
- По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.
- Опрос КМИС от 1 декабря показал, что почти 60% украинцев против того, чтобы Зеленский шел на второй срок в 2024-м.
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