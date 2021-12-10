Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев, сегодня за него бы проголосовали чуть менее четверти избирателей. Ближайший его конкурент – пятый президент Петр Порошенко. Об этом говорится в результатах соцопроса Группы Рейтинг.

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По данным социологов, если бы выборы прошли в ближайшее время, то среди определившихся и намеренных голосовать получились бы такие результаты (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на середину ноября):

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.

Также социологи посчитали антирейтинг политиков. Ни при каких бы обстоятельствах украинцы не голосовали бы за следующих кандидатов (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на середину ноября):

Петр Порошенко – 47% (44%); Юлия Тимошенко – 37% (34%); Юрий Бойко – 35% (35%); Владимир Зеленский – 33% (32%); Олег Ляшко – 22% (22%)

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 6-8 декабря 2021 года среди 2500 граждан Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Опрос проводился по телефону на основе случайной подборки мобильных номеров. Теоретическая погрешность не больше 2%.

LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик. На момент публикации соцгруппа не ответила на запрос о заказчике.

По данным соцопроса Центра Разумкова, обнародованного 1 ноября, Зеленский возглавил президентский рейтинг и антирейтинг.

Опрос КМИС от 1 декабря показал, что почти 60% украинцев против того, чтобы Зеленский шел на второй срок в 2024-м.

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Сергей Бережной

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