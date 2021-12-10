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Новости | Зеленский и Порошенко за месяц не нарастили рейтинг, но и не потеряли – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 12:52
Зеленский и Порошенко за месяц не нарастили рейтинг, но и не потеряли – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский остается лидером электоральных предпочтений украинцев, сегодня за него бы проголосовали чуть менее четверти избирателей. Ближайший его конкурент – пятый президент Петр Порошенко. Об этом говорится в результатах соцопроса Группы Рейтинг.

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По данным социологов, если бы выборы прошли в ближайшее время, то среди определившихся и намеренных голосовать получились бы такие результаты (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на середину ноября):

  1. Владимир Зеленский – 23,5% (23,1%);
  2. Петр Порошенко – 13,4% (13,3%);
  3. Юлия Тимошенко – 9,9% (10,7%);
  4. Юрий Бойко – 9,3% (9,2%);
  5. Дмитрий Разумков - 7,5% (8,3%);
  6. Игорь Смешко – 6,7% (4,7%);
  7. Евгений Мураев – 6,5% (7%);
  8. Владимир Гройсман – 5,5% (6,1%);
  9. Олег Ляшко – 3,2% (3,0%);
  10. Арсений Яценюк3,1% (2,1%).

Остальные кандидаты набрали менее 3% голосов.  

Президентский рейтинг: опрос 6-8 декабря (группа Рейтинг)

Также социологи посчитали антирейтинг политиков. Ни при каких бы обстоятельствах украинцы не голосовали бы за следующих кандидатов (в скобках – результат опроса Группы Рейтинг на середину ноября):

  1. Петр Порошенко – 47% (44%);
  2. Юлия Тимошенко – 37% (34%);
  3. Юрий Бойко – 35% (35%);
  4. Владимир Зеленский – 33% (32%);
  5. Олег Ляшко – 22% (22%)

Президентский антирейтинг: опрос 6-8 декабря (Группа Рейтинг)

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 6-8 декабря 2021 года среди 2500 граждан Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Опрос проводился по телефону на основе случайной подборки мобильных номеров. Теоретическая погрешность не больше 2%. 

LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик. На момент публикации соцгруппа не ответила на запрос о заказчике.

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Сергей Бережной
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