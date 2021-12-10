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Восемь партий проходят в Раду. Слуга народа и Евросолидарность лидируют – опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 12:31
Восемь партий проходят в Раду. Слуга народа и Евросолидарность лидируют – опрос Рейтинга - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Слуга народа и Европейская солидарность – лидеры поддержки избирателей, еще шесть партий набирают более 5% поддержки и могут пройти в Раду. Такие данные соцопроса на начало декабря 2021 года обнародовала группа Рейтинг.

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LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик. На момент публикации соцгруппа не ответила на запрос о заказчике.

Среди определившихся и намеренных голосовать социологи получили такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг за 10-13 ноября):

  1. Слуга народа – 18% (18%);
  2. Европейская солидарность – 13,7% (13,9%);
  3. ОПЗЖ11,4% (10,7%);
  4. Батькивщина11,4% (10,1%);
  5. Партия Розумна політика Дмитрия Разумкова- 7,5% (7,9%);
  6. Украинская стратегия Гройсмана – 6,2% (5,0%);
  7. Сила и честь6,0% (6,4%);
  8. Партия Наши Евгения Мураева5,2% (5,5%);
  9. УДАР Виталия Кличко4,2% (3,7%);
  10. Радикальная партия4,0% (4,5%);
  11. Партия Шария – 3,1% (3,1%);
  12. ВО Свобода3,0% (2,1%).

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

Скриншот с сайта группы Рейтинг

Скриншот с сайта группы Рейтинг

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewsс) с 6 по 8 декабря 2021 года среди 2500 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2%.

  • Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.   
  • Опрос Группы Рейтинг на середину ноября: СН – 18%, Евросолидарность – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, Батькивщина – 10,1%.
Яна Катасонова
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Слуга народа рейтинг опрос Батькивщина европейская солидарность ОПЗЖ
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