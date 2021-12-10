Восемь партий проходят в Раду. Слуга народа и Евросолидарность лидируют – опрос Рейтинга

Слуга народа и Европейская солидарность – лидеры поддержки избирателей, еще шесть партий набирают более 5% поддержки и могут пройти в Раду. Такие данные соцопроса на начало декабря 2021 года обнародовала группа Рейтинг.

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LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик. На момент публикации соцгруппа не ответила на запрос о заказчике.

Среди определившихся и намеренных голосовать социологи получили такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг за 10-13 ноября):

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewsс) с 6 по 8 декабря 2021 года среди 2500 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2%.

Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.

Опрос Группы Рейтинг на середину ноября: СН – 18%, Евросолидарность – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, Батькивщина – 10,1%.

Яна Катасонова

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