Восемь партий проходят в Раду. Слуга народа и Евросолидарность лидируют – опрос Рейтинга
Слуга народа и Европейская солидарность – лидеры поддержки избирателей, еще шесть партий набирают более 5% поддержки и могут пройти в Раду. Такие данные соцопроса на начало декабря 2021 года обнародовала группа Рейтинг.
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LIGA.net обратилась в группу Рейтинг с просьбой рассказать, был ли у опроса заказчик. На момент публикации соцгруппа не ответила на запрос о заказчике.
Среди определившихся и намеренных голосовать социологи получили такие результаты (в скобках – опрос группы Рейтинг за 10-13 ноября):
- Слуга народа – 18% (18%);
- Европейская солидарность – 13,7% (13,9%);
- ОПЗЖ – 11,4% (10,7%);
- Батькивщина – 11,4% (10,1%);
- Партия Розумна політика Дмитрия Разумкова- 7,5% (7,9%);
- Украинская стратегия Гройсмана – 6,2% (5,0%);
- Сила и честь – 6,0% (6,4%);
- Партия Наши Евгения Мураева – 5,2% (5,5%);
- УДАР Виталия Кличко – 4,2% (3,7%);
- Радикальная партия – 4,0% (4,5%);
- Партия Шария – 3,1% (3,1%);
- ВО Свобода – 3,0% (2,1%).
Рейтинг других политических сил – менее 3%.
Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewsс) с 6 по 8 декабря 2021 года среди 2500 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2%.
- Опрос КМИС на конец октября: Евросолидарность – 15,7%, СН – 15,5%, Батькивщина – 13,6%, ОПЗЖ – 13%.
- Опрос Группы Рейтинг на середину ноября: СН – 18%, Евросолидарность – 13,9%, ОПЗЖ – 10,7%, Батькивщина – 10,1%.
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