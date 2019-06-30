Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
30.06.2019, 07:48

Украинцы возглавили рейтинг топ-50 самых сексуальных наций

Украинцы возглавили рейтинг топ-50 самых сексуальных наций - Фото
Иллюстративное фото: EPA

По данным опроса, в первую десятку вошли бразильцы, австралийцы, южноафриканцы, итальянцы

Украинцев назвали самой сексуальной нацией. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим онлайн-сервисом для туристов Big Seven Travel.

Для составления рейтинга топ-50 Big 7 Travel опросил выборку численностью 8,5 тысяч респондентов из 1,5 млн своих пользователей.

"Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что так много моделей родом отсюда", - говорится в комментарии авторов рейтинга. В качестве примера представителя Украины называли актрису украинского происхождения Милу Кунис.

Авторы рейтинга уточнили, что респондентам не предлагали никаких уточнений к слову "сексуальные", чтобы они интерпретировали его сами.

На втором месте оказались датчане, третьем - филиппинцы. 

В первую десятку вошли бразильцы, австралийцы, южноафриканцы, итальянцы, армяне, англичане и канадцы. Французы - на 12 месте, испанцы - 16, чехи — 18. Россияне оказались на 33-м, немцы — на 44-м, американцы — на 45-м. Замыкают список топ-50 самых привлекательных наций мира ирландцы.

14 февраля 2019 года 67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный (половой) партнер.

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: украинцы, опрос, секс, Big Seven Travel, сексуальная нация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 