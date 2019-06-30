Украинцы возглавили рейтинг топ-50 самых сексуальных наций

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Украинцев назвали самой сексуальной нацией. Таковы результаты опроса, проведенного аналитическим онлайн-сервисом для туристов Big Seven Travel.

Для составления рейтинга топ-50 Big 7 Travel опросил выборку численностью 8,5 тысяч респондентов из 1,5 млн своих пользователей.

"Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что так много моделей родом отсюда", - говорится в комментарии авторов рейтинга. В качестве примера представителя Украины называли актрису украинского происхождения Милу Кунис.

Авторы рейтинга уточнили, что респондентам не предлагали никаких уточнений к слову "сексуальные", чтобы они интерпретировали его сами.

На втором месте оказались датчане, третьем - филиппинцы.

В первую десятку вошли бразильцы, австралийцы, южноафриканцы, итальянцы, армяне, англичане и канадцы. Французы - на 12 месте, испанцы - 16, чехи — 18. Россияне оказались на 33-м, немцы — на 44-м, американцы — на 45-м. Замыкают список топ-50 самых привлекательных наций мира ирландцы.

14 февраля 2019 года 67% украинцев отметили, что у них есть постоянный сексуальный (половой) партнер.