Украину накроет мощный циклон: где и когда ухудшится погода

Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Укргидрометцентра, в результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

3 января на дорогах Украины, кроме юга, гололедица, в западных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Реклама

Днем 4 января - снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров.

Фото: meteo.gov.ua

В течение ночи 5 января ожидается ослабление, днем ​​5 января - прекращение осадков.

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли", - отметили в пресс-службе.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что в пятницу, 4 января, из Греции на юго-восток Украины надвигается мощный циклон.

По ее словам, особенно неблагоприятной погода будет в Приазовье - Запорожье, Донецкая область, также в Крыму, Луганской, части Херсонской и Харьковской области.

"Сильные осадки - снег, мокрый снег и дождь (в зависимости от температуры воздуха), северо-восточный ветер будет достигать штормовых значений", - уточнила она.

2 января 2018 года сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт скандинавского циклона.