Украину накроют снегопады, ударит мороз: погода, карта

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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий 21-24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 21 февраля в большинстве областей страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Фото: meteo.gov.ua

"22-24 февраля изменение погодных условий 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях - умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах - снег, снижение температуры в Украине ночью до -3,-10 градусов, днем ​​до 0, - 6 градусов", - отметили в пресс-службе.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 22 февраля - сильный снег, мокрый снег, метели, штормовой ветер, гололедица. "Лишь на севере осадки не будут сильными, максимум умеренными, но холодно", - добавила она.

23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью -6, -12 градусов, днем ​-​2, -7 градусов.

"В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью будет -12, -18 градусов, днем ​-​5, -10 градусов", - уточнили в пресс-службе.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.