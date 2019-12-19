Ультрас Динамо: Ряженые c нашими флагами митинговали за Суркисов

На матче в Чернигове Ультрас развернули баннер (Фото:Facebook ультрас)

Ультрас Динамо заявляют, что "ряженые" с флагами клуба и в форме фанатов митинговали в поддержку Игоря и Григория Суркисов. Об этом говорится на их странице в Facebook.

"Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами Динамо митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов", - говорится в сообщении. Болельщики утверждают, что в случае, если кто-то из их движения участвовал в этом протесте - вход на фанатский сектор для них будет закрыт.

Во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги между "Десной" и "Динамо" в Чернигове ультрас киевского клуба развернули баннер с обращением к .

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