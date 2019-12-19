Ультрас Динамо: Ряженые c нашими флагами митинговали за Суркисов

Ультрас Динамо заявляют, что "ряженые" с флагами клуба и в форме фанатов митинговали в поддержку Игоря и Григория Суркисов. Об этом говорится на их странице в Facebook.
"Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами Динамо митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов", - говорится в сообщении. Болельщики утверждают, что в случае, если кто-то из их движения участвовал в этом протесте - вход на фанатский сектор для них будет закрыт.
Читайте также: Футбол. "Динамо" с позором вылетело из Лиги Европы: фото, видео