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09.01.2019, 10:48

Ульяна Супрун объяснила, что приносит пользу для здоровья

Ульяна Супрун объяснила, что приносит пользу для здоровья - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения считает, что общение помогает строить новые знакомства, снижает риски появления тревожности и депрессии

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Помощь другим приносит не только положительные эмоции, но и большую пользу для здоровья. Об этом сообщила у себя в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Поэтому еще одна новогодняя резолюция, которую стоит при случае старательно выполнять в течение года - заняться волонтерством", - подчеркнула Супрун.

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По ее словам, волонтерская работа позитивно влияет на психическое здоровье

"Ученые указывают, что один из вероятных механизмов - стимуляция зон вознаграждения в мозге, именно тогда, когда мы делаем добрые дела. Значение имеет также мотивация. Если вы действительно хотите помогать другим и занимаетесь проблемой - это будет лучшие влияние именно на ваше здоровье", - уточнила она.

Чиновник добавила, что волонтерство усиливает социальное взаимодействие и объединяет людей по интересам.

"Общение помогает строить новые знакомства, снижает риски появления тревожности и депрессии, в целом влияет на психическое здоровье положительным образом", - считает Супрун.

Она добавила, что метаанализ исследований на эту тему дает однозначный вывод - волонтерство полезно для психического здоровья и влияет на продолжительность жизни.

"Сейчас ведутся дискуссии, важно ли включать волонтерские активности в программу общественного здоровья, чтобы в целом улучшить здоровье населения", - отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения уточнила, что в одном из исследований было обнаружено, что люди старше 50 лет, которые регулярно помогали другим, имели меньшие риски появления высокого давления по сравнению с теми, кто не занимался волонтерством.

"Дополнительная активность в виде волонтерства помогает пожилым людям оставаться социально и физически активными, а также меньше чувствовать себя одинокими. Из-за этого они испытывают больший уровень удовлетворенности жизнью", - сказала Супрун.

26 декабря 2018 года Супрун развеяла миф о мигрени и боли в суставах из-за плохой погоды и метеозависимости.

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Теги: волонтерство, ульяна супрун, здоровье
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