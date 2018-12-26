Ульяна Супрун сказала, влияет ли метеозависимость на здоровье

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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла миф о мигрени и боли в суставах из-за плохой погоды и метеозависимости. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Часто люди жалуются на так называемую метеозависимость – они утверждают, что плохо себя чувствуют из-за магнитной активности на Солнце. Однако электромагнитная активность там происходит постоянно, вследствие этого процесса происходит выброс коронарной массы – и мы наблюдаем полярное сияние, но мигрень тут ни к чему", - отметила Супрун.

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Она уточнила, что специалисты проанализировали 63 миллиона твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль". Как выяснилось, такие сообщения не совпадали с солнечной активностью.

По ее словам, есть погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия.

"Например, холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, облегчает инфицирование вирусами. Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать определенные болезненные состояния, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит", - добавила она.

Супрун советует при появлении подозрительных симптомов обратиться к врачу и не обвинять в плохом самочувствии магнитные бури.

17 декабря Супрун заявляла, что дополнительный прием витаминов и диетических добавок может быть полезным только для людей, которые имеют к этому медицинские показания.