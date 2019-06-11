Ульяна Супрун развеяла миф о яблоках

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что в яблоках нет содержания железа. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Железо нашему организму необходимо для переноса кислорода эритроцитами, работы мышц, иммунной системы, синтеза ДНК и функционирования ряда ферментов", - отметила Супрун.
По ее словам, нехватка железа в рационе может вызывать слабость, вялость, неспособность быстро бегать, концентрироваться.
И. о. министра здравоохранения уточнила, что анемию диагностируют и лечат согласно протоколам, а в ряде случаев добавки железа.
В каких продуктах есть железо:
Суточная потребность в железе зависит от возраста, веса и физиологического состояния:
▪ детям до года потребность нужно около 11 мг в сутки
▪ старшим детям 7-10 миллиграммов
▪ подросткам и взрослым - 14-18 мг
▪ людям старше 50 лет - 8 мг
▪ во время беременности потребность в железе составляет 27 мг в сутки
▪ в грудном молоке есть железо, но его количество недостаточно для детей старше 4-6 месяцев.
11 апреля Супрун заявила, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска.