Умер автор "Батальоны просят огня" Бондарев: он поддерживал оккупацию Крыма

В Москве 29 марта в возрасте 96 лет умер советский писатель Юрий Бондарев. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
Его жена Валентина Бондарева уточнила, что муж умер у себя дома.
Известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, среди них повесть "Батальоны просят огня", романы "Тишина", "Двое" и "Горячий снег". По сценариям и литературным произведения были сняты художественные фильмы: "Тишина", "Освобождение", "Горячий снег", "Берег", "Батальоны просят огня"
В 2014 году Бондарев поддержал российскую оккупацию украинского Крыма.