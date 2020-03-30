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Умер автор "Батальоны просят огня" Бондарев: он поддерживал оккупацию Крыма

Умер автор "Батальоны просят огня" Бондарев: он поддерживал оккупацию Крыма - Фото
Юрий Бондарев (фото - скриншот видео)
30.03.2020, 10:31

Ветерану Второй мировой войны и писателю Юрию Бондареву было 96 лет

В Москве 29 марта в возрасте 96 лет умер советский писатель Юрий Бондарев. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Его жена Валентина Бондарева уточнила, что муж умер у себя дома.

Известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, среди них повесть "Батальоны просят огня", романы "Тишина", "Двое" и "Горячий снег". По сценариям и литературным произведения были сняты художественные фильмы: "Тишина", "Освобождение", "Горячий снег", "Берег", "Батальоны просят огня"

В 2014 году Бондарев поддержал российскую оккупацию украинского Крыма.

  • 17 марта 2020 года умер российский писатель и бывший лидер Национал-большевистской партии РФ Эдуард Лимонов (Савенко).
Арина Толина
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писатель юрий бондарев батальоны просят огня
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