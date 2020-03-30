Умер автор "Батальоны просят огня" Бондарев: он поддерживал оккупацию Крыма

Юрий Бондарев (фото - скриншот видео)

В Москве 29 марта в возрасте 96 лет умер советский писатель Юрий Бондарев. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Его жена Валентина Бондарева уточнила, что муж умер у себя дома.

Известность ему принесли произведения, посвященные темам войны и послевоенной жизни, среди них повесть "Батальоны просят огня", романы "Тишина", "Двое" и "Горячий снег". По сценариям и литературным произведения были сняты художественные фильмы: "Тишина", "Освобождение", "Горячий снег", "Берег", "Батальоны просят огня"

В 2014 году Бондарев поддержал российскую оккупацию украинского Крыма.

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