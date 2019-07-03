Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка

Ли Якокка (фото - EPA)

В Калифорнии скончался экс-глава автомобильных компаний Ford и Chrysler Ли Якокка. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на семью бизнесмена.

Сообщается, что Якокка умер от осложнений, вызванных болезнью Паркинсона.

В Fiat Chrysler Automobiles заявили, что менеджер "сыграл историческую роль в управлении компанией" и вывел ее из кризиса.

"Он был одним из великих лидеров нашей компании и автомобильной промышленности в целом", - добавили в Chrysler.

Якокка был президентом Ford и председателем правления корпорации Chrysler. Когда ему предложили возглавить корпорацию, она находилась на грани банкротства. Якокке удалось перестроить управление и поднять престиж Chrysler.

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