Умер экс-командующий Сухопутных войск, генерал-лейтенант Пушняков

Сегодня, 17 ноября, умер генерал-лейтенант Анатолий Пушняков, бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ. Об этом сообщается в Facebook Сухопутных войск.

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"Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, – говорится в сообщении. – Командование и личный состав Сухопутных войск выражает соболезнования и разделяет горечь потери с семьей и близкими умершего".

Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в поселке Кодыма Одесской области.

Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, Национальную академию обороны.

Служил в Афганистане.

С 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (орден I степени – 2015, ІІ степени – 2013, ІІІ степени – 2005).

Наталия Медведева

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