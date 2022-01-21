В возрасте 31 года умер известный волонтер Антон Дубишин. Об этом сообщил в Facebook волонтер Ричард Горка. На странице Дубишина в этой соцсети опубликовано множество записей со словами скорби.

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Что стало причиной смерти, волонтеры в Facebook не уточняют. Сам Дубишин имел инвалидность и передвигался на коляске.

В возрасте девяти месяцев у него выявили спинную мышечную атрофию Верднига-Гоффмана – наследственное заболевание нервной системы, которое приводит к атрофии мышц тела, писала в сентябре 2020-го Украинская правда. Из-за болезни его сравнивали с ученым Стивеном Хокингом и мотивационным спикером Ником Вуйчичем.

В 2014 году, когда Россия напала на Украину, Дубишин связался с волонтеркой в соцсетях и начал помогать раненым военным в киевском госпитале.

"Мы регулярно посещаем госпитали. Покупаем на гостинцы вкусности, или мама вместе со знакомой печет 80 пирожков с яблоками либо печенье. На Новый год готовим подарки: конфеты, шоколад, я одеваюсь в Деда Мороза. Все за волонтерские средства", – рассказывал он.

Общественная организация Дубишина "Особенная команда" также передает посылки защитникам Украины на фронт, помогает детским домам и людям с инвалидностью, о чем регулярно пишет в Facebook.

5 декабря 2021-го, в День волонтера, президент Владимир Зеленский заявил, что волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает ее непобедимой всегда.

Марк Сировой

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