UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Волонтерство сделало Украину непобедимой – сегодня и всегда

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 23:25
Зеленский: Волонтерство сделало Украину непобедимой – сегодня и всегда - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский на торжествах по случаю Дня волонтера сегодня в Киеве заявил, что волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и "делает государство непобедимым сегодня и всегда". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ибо невозможно победить войско, численность которого неизвестна. Армию, в ряды которой в мгновение ока становятся десятки, сотни тысяч, миллионы неравнодушных. Тех, кто готов отдать все, что есть, потому что обещал ребятам прицел. Тех, кто готов искать всю ночь необходимые лекарства. Тех, кто считает, что велосипед подождет. Миллионы украинцев. Достойных. Свободных. Неравнодушных", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что украинцы никогда не были безразличны – всегда отзывчивы к проблемам и к нуждам других, "и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами" – в 2014 году, когда началась война на Донбассе.

"Мгновение, когда изменилось все. Мгновение, когда изменились все", – сказал Зеленский.

Президент поздравил собравшихся на территории комплекса "Мистецький арсенал" волонтеров и вручил им государственные награды.

Зеленский: Волонтерство сделало Украину непобедимой – сегодня и всегда
  • 5 декабря во всем мире отмечают День волонтера. В Украине волонтерское движение официально признали 10 декабря в 2003 году – Кабмин издал постановление. Однако особо массовой и значимой волонтерская деятельность стала в 2014-м, с начала российской вооруженной агрессии в Крыму и на Донбассе. Украинская армия была в неутешительном состоянии, и волонтеры обеспечивали военных техникой, автомобилями, экипировкой, оптическими прицелами, тепловизорами, медикаментами, продуктами и многим другим.
  • Завтра, 6 декабря, в Украине будут отмечать 30-летие ВСУ. Торжественные мероприятия пройдут одновременно в нескольких городах, между ними устроят телемост. На торжествах в Харькове будут присутствовать Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный

Читайте также: "Президент нанес урон Украине". Почему не случился переворот, которым пугал Зеленский

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ВСУ война Донбасс волонтеры агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 