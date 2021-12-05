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Вооруженным силам 30 лет: где и как в Украине будут отмечать День ВСУ – видео видео

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05.12.2021, 17:31
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Завтра, 6 декабря, в Украине будут отмечать 30-летие ВСУ. Торжественные мероприятия пройдут одновременно в нескольких городах, между ними устроят телемост. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Мероприятия запланированы на 18.00: в Харькове – на площади Свободы, в Одессе – возле Морского вокзала, в Краматорске – на площади Мира, в селе Озерное Житомирской области, во Львове – возле Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдочного, в Киеве – на Михайловской площади.

В годовщину ВСУ будут показаны новейшие образцы вооружения и военной техники, пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, пройдет награждение военнослужащих, выступят военные оркестры. Гостей мероприятий будут угощать армейской кашей и чаем.

В Харькове на торжествах будут присутствовать президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Запланирован военный марш и передача техники боевым бригадам – трех танков Т-64БВ, десяти бронетранспортеров БТР-4Е и десяти бронированных автомобилей Казак-2М1.

Вооруженным силам 30 лет: где и как в Украине будут отмечать День ВСУ – видео

Вооруженным силам 30 лет: где и как в Украине будут отмечать День ВСУ – видео

В Одессе при участии министра обороны Алексея Резникова состоится церемония включения в состав ВМС ВСУ двух патрульных катеров типа Island и передача другой техники.

В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами Александр Павлюк. Военным передадут 34 единицы ББКМ Казак-2М1.

В Житомирской области ВСУ передадут вертолет Ми-8 и самолеты Л-39, Су-27 и АН-26.

Во Львове, Киеве и Одессе ВСУ получат в распоряжение 15, 13 и 12 автомобилей HMMWV.

Запланированы и концерты: в Харькове выступит группа Друга Ріка, в Одессе – Pianoбой, в Краматорске – Брутто, во Львове – Скай, в Киеве – Антитіла.

  • Национальный банк ввел в обращение с 1 декабря три памятные монеты, посвященные ВСУ: "Сухопутные войска Вооруженных сил Украины" (тираж – 1 млн), "Вооруженные силы Украины" (1 млн) и "Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла (Львов)" (35 000).

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Оксана Житнюк
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