Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка

Виктор Мусияка (фото - radiosvoboda.org)

В понедельник, 22 июля, в возрасте 73 лет умер известный украинский юрист, один из авторов текста Конституции Виктор Мусияка. Об этом сообщает LB.ua.

Причиной его смерти стал инфаркт.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность.

С 1983 по 1996 годы был завкафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Киево-Могилянской академии.

Мусияка - автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины. В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

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