Умер выдающийся филолог и борец с русификацией украинского языка Александр Пономарив
Александр Пономарив боролся с русификацией украинского языка, работал над новым украинским правописанием
Утром 14 октября умер выдающийся украинский филолог и профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Пономарив. Об этом BBC News Україна сообщила супруга ученого.
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Отмечается, что в последнее время професcор серьезно болел, у него был перелом позвонка.
Нардеп Евросолидарности Николай Княжицкий написал в Facebook, что похороны запланированы на субботу.
Пономарив преподавал в КНУ с 1979 года, в 1988 – 2001 годах возглавлял кафедру языка и стилистики.
Ученый издал сотни научных и публицистических работ, переводил на украинский с новогреческого и пяти славянских языков. Был членом общества украинского языка "Просвита" и Комиссии по правописанию, которая исправляла русифицированный украинский язык, пишут BBC. С 1999-го работал над новым украинским правописанием, которое утвердили в 2019-м.
Профессор утверждал, что некорректно делить Украину на русскоязычную и украиноязычную.
"Это ложь. Вся Украина украиноязычная, только в одних регионах его (язык, - ред.) меньше подавляли в имперской России и в Советском Союзе, а в других больше. Значительная часть нашей территории русифицированная, но там живут украинцы: две трети русскоязычного населения – это русифицированные украинцы", – говорил он в интервью Credo в 2010-м.
Также он считал русифицированной свою фамилию при рождении – Пономарев, которую он сменил на Пономарив.
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