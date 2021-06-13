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Умер знаменитый хореограф Григорий Чапкис

13.06.2021, 23:43
Умер знаменитый хореограф Григорий Чапкис - Фото
Григорий Чапкис (Фото: ФБ Greg Chapkis)

Сегодня, 13 июня, умер Григорий Чапкис – знаменитый украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами". Об этом сообщил в Facebook сын артиста.

Чапкис скончался на 92-ом году жизни.

В декабря прошлого года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. 

 Накануне Нового года его выписали из больницы, но через неделю снова госпитализировали. Недавно Чапкис в третий раз попал в больницу из-за проблем со спиной и ногами.

Сын Чапкиса рассказал журналистам ТСН, что в момент смерти с танцовщиком была его дочь Лилия и жена Мила.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе.

Он начал танцевать в 10 лет, в 20 работал хореографом в театре им. Ивана Франко.

С 1955-го Чапкис выступал в ансамбле танца под управлением Павла Вирского.

Впоследствии артист открыл собственную школу танцев и стал судьей шоу "Танцы со звездами".

Чапкис был женат четыре раза, у него двое детей.

Наталия Медведева
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смерть григорий чапкис
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