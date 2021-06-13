Умер знаменитый хореограф Григорий Чапкис
Сегодня, 13 июня, умер Григорий Чапкис – знаменитый украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами". Об этом сообщил в Facebook сын артиста.
Чапкис скончался на 92-ом году жизни.
В декабря прошлого года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.
Накануне Нового года его выписали из больницы, но через неделю снова госпитализировали. Недавно Чапкис в третий раз попал в больницу из-за проблем со спиной и ногами.
Сын Чапкиса рассказал журналистам ТСН, что в момент смерти с танцовщиком была его дочь Лилия и жена Мила.
Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе.
Он начал танцевать в 10 лет, в 20 работал хореографом в театре им. Ивана Франко.
С 1955-го Чапкис выступал в ансамбле танца под управлением Павла Вирского.
Впоследствии артист открыл собственную школу танцев и стал судьей шоу "Танцы со звездами".
Чапкис был женат четыре раза, у него двое детей.
- 24 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский наградил танцора и хореографа Григория Чапкиса орденом Ярослава Мудрого V степени.
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