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Зеленский наградил орденом танцора Чапкиса

Зеленский наградил орденом танцора Чапкиса - Фото
Григорий Чапкис (Фото: Facebook Чапкиса)
24.02.2020, 11:39

90-летний артист награжден "за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства"

Президент Владимир Зеленский наградил танцора и хореографа Григория Чапкиса орденом Ярослава Мудрого V степени. Об этом сообщила пресс-служба президента со ссылкой на соответствующий указ.

Чапкис награжден "за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года, руководитель собственной школы танцев, профессор кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Гринченко.

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