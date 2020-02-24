Зеленский наградил орденом танцора Чапкиса

Президент Владимир Зеленский наградил танцора и хореографа Григория Чапкиса орденом Ярослава Мудрого V степени. Об этом сообщила пресс-служба президента со ссылкой на соответствующий указ.
Чапкис награжден "за выдающийся личный вклад в развитие национальной культуры и хореографического искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".
Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года, руководитель собственной школы танцев, профессор кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Гринченко.
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