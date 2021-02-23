Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме о Штирлице

22 февраля умерла советская и российская актриса Екатерина Градова, наиболее известная по роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны". О смерти актрисы сообщила в Instagram ее дочь.

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Градова умерла скоропостижно, в возрасте 74 лет. РосСМИ сообщают, что у артистки случился инсульт и врачи не сумели ее спасти.

Екатерина Градова много лет работала в Московском академическом театре сатиры. Она сыграла в четырех фильмах, два из которых принесли ей всесоюзную известность – это сериалы о советском разведчике Штирлице в гитлеровской Германии и "Место встречи изменить нельзя", в котором Градова исполнила роль мошенницы Волокушиной.

Градова была замужем за актером Андреем Мироновым, ее дочь Мария Миронова – тоже известная артистка.

Фрагмент из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Фрагмент из фильма "Место встречи изменить нельзя"

18 февраля на 83-ем году жизни скончался советский и российский актер Андрей Мягков, широко известный по роли Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Наталия Медведева

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