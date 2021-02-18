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Умер Андрей Мягков, звезда культовых в СССР фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы"

18.02.2021, 09:41
Умер Андрей Мягков, звезда культовых в СССР фильмов
Андрей Мягков (Фото - rewizor.ru)

На 82-ом году жизни скончался советский и российский актер Андрей Мягков, широко известный по роли Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" Об этом сообщает пресс-служба Московского художественного театра имени А.П.Чехова.. 

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Причина смерти пока неизвестна.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ – после начал играть в театре "Современник". 

Актер наиболее известен по роли Евгения Лукашина в картине режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", а также роли Анатолия Новосельцева в ленте "Служебный роман".

Помимо этого, он снимался в фильмах "Гараж" и "Жестокий романс". Также Мягков сыграл в таких фильмах, как "Дни Турбиных", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Послесловие", "Надежда" и "Серебряные трубы". В 1986 году актер получил звание народного артиста РСФСР. 

В 2014 году Мягков не поддержал захват Россией Крыма, как это сделали сотни его соотечественников-коллег по актерскому цеху.

Станислав Стороженко
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