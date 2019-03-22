УПЦ МП подала в суд на министерство культуры

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Украинская православная церковь Московского патриархата подала иск против министерства культурыв Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск касается необходимости указать в названии свою принадлежность к государству-агрессору России и внести соответствующие изменения в устав.

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Киевская метрополия УПЦ МП просит признать противоправными действия Минкульта относительно размещения на ее официальном сайте и в газете Правительственный курьер перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы закона о свободе совести и религиозные организации и которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.

20 декабря в Раде проголосовали за изменения в закон о свободе совести и религиозных организациях, который предусматривает, что религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, обязана указывать это в своем названии. В УПЦ МП заявили, что их этот закон не касается.