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Ураган повредил один из старейших дубов в Киеве. Ему не менее 500 лет

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 14:50
Ураган повредил один из старейших дубов в Киеве. Ему не менее 500 лет - Фото
Фото: Киев Оперативный

В ночь на 5 ноября в Киеве от сильного ветра упала часть дуба Кристера, которому не менее 500 лет. Об этом сообщил паблик Киев Оперативный.

Дуб Кристера второй по возрасту в Киеве после дуба Грюневальда в Конча-Заспе.

Дерево находится на севере Киева в исторической местности Кристерова горка. Он остался там от лесов, когда-то покрывавших Пуща-Водицкую впадину. Свое название дуб получил в честь садовода-селекционера Вильгельма Кристера, чья семья жила на Приорке с 1850-х годов до большевистского переворота.

Ураган повредил один из старейших дубов в Киеве. Ему не менее 500 лет

В 1997 году дуб получил заповедный статус как ботаническая достопримечательность природы местного значения.

Андрей Водяный
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