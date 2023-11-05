Ураган повредил один из старейших дубов в Киеве. Ему не менее 500 лет

В ночь на 5 ноября в Киеве от сильного ветра упала часть дуба Кристера, которому не менее 500 лет. Об этом сообщил паблик Киев Оперативный.

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Дуб Кристера второй по возрасту в Киеве после дуба Грюневальда в Конча-Заспе.

Дерево находится на севере Киева в исторической местности Кристерова горка. Он остался там от лесов, когда-то покрывавших Пуща-Водицкую впадину. Свое название дуб получил в честь садовода-селекционера Вильгельма Кристера, чья семья жила на Приорке с 1850-х годов до большевистского переворота.

В 1997 году дуб получил заповедный статус как ботаническая достопримечательность природы местного значения.

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