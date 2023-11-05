Буревій пошкодив один з найстаріших дубів у Києві. Йому не менше ніж 500 років
05.11.2023, 14:50
Фото: Київ Оперативний
У ніч проти 5 листопада в Києві від сильного вітру впала частина дуба Крістера, якому не менше ніж 500 років. Про це повідомив паблік Київ Оперативний.
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Дуб Крістера другий за віком у Києві після дуба Ґрюневальда в Конча-Заспі.
Дерево стоїть на півночі Києва в історичній місцевості Крістерова гірка. Він залишився там від лісів, які колись вкривали Пуща-Водицьку западину. Свою назву дуб отримав на честь садівника-селекціонера Вільгельма Крістера, чия родина мешкала на Пріорці з 1850-х років до більшовицького перевороту.
У 1997 році дуб отримав заповідний статус як ботанічна пам'ятка природи місцевого значення.
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