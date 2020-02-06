В 2019 году в Украине родились более 300 000 детей - Минюст

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В 2019 году в Украине родились 310 605 детей. Об этом свидетельствует статистика Министерства юстиции.

Самая большая рождаемость в Киеве - 32 634 ребенка, то есть каждый десятый новорожденный. Также рекордсмены по рождаемости - Днепропетровская, Львовская и Одесская области, самая же низкая рождаемость - в Луганской области.

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Инфографика: Минюст

Данных по временно оккупированным территориям и Крыму министерство не предоставило.

В 2017 году Кабмин запланировал перепись на 2020 год и заявил, что она обойдется в два миллиарда гривень.

28 ноября 2019 года министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что его команда вместе со специалистами по математике и социологии решили провести электронную перепись

Дмитрий Дубилет заявил, что его Эксперты сервиса Socialdata заявили, что Дубилет и его команда сфальсифицировали результаты оценки численности населения, сознательно введя в заблуждение всю Украину.

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