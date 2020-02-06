В 2019 году в Украине родились более 300 000 детей - Минюст

В 2019 году в Украине родились 310 605 детей. Об этом свидетельствует статистика Министерства юстиции.
Самая большая рождаемость в Киеве - 32 634 ребенка, то есть каждый десятый новорожденный. Также рекордсмены по рождаемости - Днепропетровская, Львовская и Одесская области, самая же низкая рождаемость - в Луганской области.
Нажмите для увеличения
Инфографика: Минюст
Данных по временно оккупированным территориям и Крыму министерство не предоставило.
Читайте также: Спор на 42 млн украинцев: как делать перепись населения. Разбор