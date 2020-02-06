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В 2019 году в Украине родились более 300 000 детей - Минюст

В 2019 году в Украине родились более 300 000 детей - Минюст - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com
06.02.2020, 15:56

Каждый десятый ребенок родился в Киеве

В 2019 году в Украине родились 310 605 детей. Об этом свидетельствует статистика Министерства юстиции.

Самая большая рождаемость в Киеве - 32 634 ребенка, то есть каждый десятый новорожденный. Также рекордсмены по рождаемости - Днепропетровская, Львовская и Одесская области, самая же низкая рождаемость - в Луганской области.

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Инфографика: Минюст

Данных по временно оккупированным территориям и Крыму министерство не предоставило.

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