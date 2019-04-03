Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 08:26

В апреле выпадет снег: какой будет погода - карта

В апреле выпадет снег: какой будет погода - карта - Фото
Фото: unsplash.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на востоке сегодня ожидается небольшой дождь и снег

Реклама
Реклама

В большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода, на востоке ожидается дождь и снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Северо-восточные воздушные потоки, как правило, приносят в Украину некомфортную погоду - холод и порывистый ветер. Однако антициклон, который сейчас господствует над Украиной, подсластит холодную синоптической таблетку - будет много солнца", - отметила Диденко.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на востоке ожидается небольшой дождь и снег, температура воздуха будет днем до +6 градусов.

На западе - до  + 12 градусов. "В Киеве среда обещает быть солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух - холодноватым", - добавила синоптик. В течение дня потеплеет до + 8, + 10 градусов.

"А потепление до + 12 + 15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье", - уточнила Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, заморозки, карта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 