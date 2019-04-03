В апреле выпадет снег: какой будет погода - карта

Фото: unsplash.com

В большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода, на востоке ожидается дождь и снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Северо-восточные воздушные потоки, как правило, приносят в Украину некомфортную погоду - холод и порывистый ветер. Однако антициклон, который сейчас господствует над Украиной, подсластит холодную синоптической таблетку - будет много солнца", - отметила Диденко.

Реклама

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на востоке ожидается небольшой дождь и снег, температура воздуха будет днем до +6 градусов.

На западе - до + 12 градусов. "В Киеве среда обещает быть солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух - холодноватым", - добавила синоптик. В течение дня потеплеет до + 8, + 10 градусов.

"А потепление до + 12 + 15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье", - уточнила Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.