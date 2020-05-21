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Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры – Минобороны

Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры – Минобороны - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Донецкой ОГА
21.05.2020, 13:31

Призванных офицеров запаса, отучившихся на военных кафедрах, но не служивших в армии, к участию в ООС привлекать не будут

В июне - июле на военную службу призовут 500 офицеров запаса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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19 мая министр обороны Андрей Таран подписал приказ №157, согласно которому призыву подлежат 500 офицеров запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

В течение трех месяцев они пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации. После этого офицеров назначат в воинские части.

Целью призыва названо получение офицерами запаса практических навыков и умений, накопление военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение укомплектованности ВСУ офицерским составом.

К участию в ООС призванные привлекаться не будут, но их участие в операции возможно в добровольном порядке после заключения контракта.

Денис Юдин
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