Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры – Минобороны

Иллюстративное фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В июне - июле на военную службу призовут 500 офицеров запаса, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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19 мая министр обороны Андрей Таран подписал приказ №157, согласно которому призыву подлежат 500 офицеров запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

В течение трех месяцев они пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации. После этого офицеров назначат в воинские части.

Целью призыва названо получение офицерами запаса практических навыков и умений, накопление военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение укомплектованности ВСУ офицерским составом.

К участию в ООС призванные привлекаться не будут, но их участие в операции возможно в добровольном порядке после заключения контракта.

23 марта президент Владимир Зеленский перенес весенний призыв на лето.