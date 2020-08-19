В Беларуси задержали разыскиваемого Россией мужчину, ехавшего из Украины
19.08.2020, 11:58
У задержанного обнаружили огнестрельное и холодное оружие (Фото: grk.gov.by)
Мужчина направлялся в Беларусь автобусом "Киев-Минск"
В понедельник белорусские пограничники на пункте пропуска "Новая Гута" задержали 34-летнего мужчину, объявленного Россией в розыск. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
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Мужчина направлялся в Беларусь автобусом "Киев-Минск". По данным пограничников, во время осмотра у задержанного обнаружили револьвер под патрон малого калибра и нож.
Задержанного передали сотрудникам белорусской милиции. Пограничники не уточняют, гражданином какой страны является задержанный.
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