В Беларуси задержали разыскиваемого Россией мужчину, ехавшего из Украины

Мужчина направлялся в Беларусь автобусом "Киев-Минск"

В понедельник белорусские пограничники на пункте пропуска "Новая Гута" задержали 34-летнего мужчину, объявленного Россией в розыск. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

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Мужчина направлялся в Беларусь автобусом "Киев-Минск". По данным пограничников, во время осмотра у задержанного обнаружили револьвер под патрон малого калибра и нож.

Задержанного передали сотрудникам белорусской милиции. Пограничники не уточняют, гражданином какой страны является задержанный.

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Наталия Софиенко

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