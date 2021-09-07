В большинстве областей Украины ожидаются заморозки: прогноз погоды и карта

Ночью в большинстве областей Украины, кроме южных регионов, Крыма и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, заморозки от 0 до -3 градусов будут 7 сентября по всей Украине, кроме Закарпатья, Крыма и большинства южных областей, а 8 сентября – в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях (I уровень опасности, желтый).

Также Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 7 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Сегодня, 7 сентября, по всей Украине будет без осадков. В Киеве днем +17…+19 градусов, ночью – +4…+6 градусов. В западных регионах ожидается от +16 до +23 градусов днем и от +3 до +9 градусов ночью, на севере – +14…+17 градусов днем и +3…+5 градусов ночью, на востоке – +15…+18 градусов днем, +3…+5 ночью, на юге – +18…+22 днем, +7…+10 градусов ночью.

Завтра, 8 сентября, осадков в Украине тоже не ожидается. В Киеве днем +19…+21 градус, ночью – +7…+9 градусов. В западных регионах ожидается от +19 до +25 градусов днем и от +5 до +9 градусов ночью, на севере – +18…+20 градусов днем и +5…+8 градусов ночью, на востоке – +17…+20 градусов днем, +2…+6 ночью, на юге – +19…+23 днем, +3…+9 градусов ночью.

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Оксана Житнюк

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