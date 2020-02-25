В Борисполе измерили температуру всем пассажирам рейса из Милана - СМИ

Фото: hromadske.ua

В аэропорту Борисполь проверили температуру у всех пассажиров рейса, прибывшего из итальянского Милана. Об этом из аэропорта сообщает корреспондент hromadske.

Милан – столица провинции Ломбардия, в которой зафиксирована вспышка коронавируса.

Пассажиры самолета, с которыми пообщался журналист, рассказали, что в Италии их проверяли "странным образом": кого-то проверяли при входе в аэропорт, кого перед паспортным контролем, кого-то не проверяли вообще.

В Украине же всем измерили температуру на борту самолета.

При этом, как отмечает журналист, лишь некоторые пассажиры были в медицинских масках. Они говорят, что купить их сейчас в Милане практически невозможно.

"В Милане спокойно, большие супермаркеты вынесли полностью, а в маленьких все есть. В аптеках масок нет совсем, но все прикрываются, чем есть", - рассказала одна из пассажирок Анна.

Сегодня в международном аэропорту Киев заявили, что у них не осуществляется скрининг температуры прилетающих из Италии граждан. Однако в Госпогранслужбе говорят, что это не соответствует действительности. К примеру, все пассажиры прибывшего ночью рейса из Рима были проверены, заявили в ГПСУ.

По состоянию на 25 февраля в Италии от коронавируса умерли 11 человек, сообщает Guardian. Более 300 человек инфицированы.