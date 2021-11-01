В приложении Дия запустили тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов

В приложении Дия запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Сертификат будет действовать 72 часа с момента сдачи анализа.

Пока протестовать можно ПЦР-тесты из четырех лабораторий — ДІЛА, Эскулаб, Смартлаб и Днепролаб. Минцифра работает над подключением других лабораторий.

Сгенерировать сертификат о прохождении ПЦР-тестирования можно так же, как и сертификат о вакцинации. Необходимо обновить Дию, зайти в раздел "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и нажать "Сгенерировать сертификат".

Далее следует дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения — и все, данные автоматически подтянутся. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.

"Процесс занимает несколько минут. Все очень быстро и удобно", – сообщили в Минцифре.

Международный COVID-сертификат в Дия признается в ЕС. Иммунизация используемыми в Украине вакцинами позволяет путешествовать в десятки стран мира.

15 сентября Кабмин продлил срок действия сертификатов до 365 дней.

За четыре дня использования приложения Дия был сгенерирован миллион COVID-сертификатов. Общее количество составляет более пяти миллионов документов и продолжает расти.

Вадим Ребрина

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