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10.04.2019, 10:40

В Донбассе разблокировали работу еще одного пункта пропуска

В Донбассе разблокировали работу еще одного пункта пропуска - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в штатном режиме

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В связи со стабилизацией ситуации безопасности в пределах дорожного коридора Донецк-Курахово по решению командующего объединенных сил Сергея Наева сегодня с 07:00 восстановлен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска Марьинка. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сейчас все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения функционируют в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

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За прошедшие сутки через КПВВ последовало 36 300 человек и 4 300 транспортных средств: Майорск - 10405 человек и 1270 транспортных средств; Новотроицкое - 11280 человек и 1765 транспортных средств; Гнутово - 4025 человек и 1230 транспортных средств; Станица Луганская - 10605 человек.

9 апреля 2019 года сообщалось, что на блокпосту боевиков во временно оккупированной Еленовке Донецкой области местные жители ждали три дня, чтобы пересечь линию разграничения.

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Теги: пункт пропуска, Марьинка, гнутово
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