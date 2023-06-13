В Египте выставят в музее акулу, убившую россиянина

В Египетском городе Хургада выставят в музей тело акулы, убившей россиянина во время купания в море. Об этом сообщает местное издание MZMZ.

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Отмечается, что акулу забрали у рыбаков, поймавших и убивших ее после инцидента.

После этого тело акулы транспортировали компетентные органы в Институт морских наук в Хургаде для анализа и вскрытия.

Это было необходимо, чтобы подготовить научный отчет о ее поведении и изъять тело туриста изнутри.

Половину тела россиянина достали из акулы, а вторую половину вытащили из моря.

В понедельник начался процесс бальзамирования тела акулы для того, чтобы выставить его в музее.

Местные власти изучают возможность предотвратить дальнейшие нападения акул на людей.

В частности, там хотят обязать отели устанавливать сетки на пляжах, а также обязать отели и туристические поселки устанавливать рыболовные сетки с конкретными спецификациями на определенных расстояниях от берега.

8 июня 2023 года появилось видео нападения акулы в городе Хургада на 23-летнего россиянина Владимира Попова из Архангельска. В результате атаки мужчина погиб.

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