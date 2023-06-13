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У Єгипті виставлять у музеї акулу, котра вбила росіянина

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 15:32
У Єгипті виставлять у музеї акулу, котра вбила росіянина - Фото
Скриншот з відео

У Єгипетському місті Хургада виставлять у музеї тіло акули, котра вбила росіянина під час купання у морі. Про це повідомляє місцеве видання MZMZ.

Зазначається, що акулу забрали у рибалок, котрі спіймали та вбили її після інциденту.

Після цього тіло акули транспортували компетентні органи до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу та розтину.

Це було потрібно, щоб підготувати науковий звіт про її поведінку та вилучити тіло туриста зсередини.

Половину тіла росіянина дістали з акули, а другу половину витягли з моря.

У понеділок почався процес бальзамування тіла акули для того, щоб виставити його у музеї.

Місцева влада вивчає можливість запобігти подальшим нападам акул на людей.

Зокрема, там хочуть зобов'язати готелі встановлювати сітки на пляжах, а також зобов’язати готелі та туристичні селища встановлювати рибальські сітки з конкретними специфікаціями на певних відстанях від берега.

  • 8 червня 2023 року з'явилось відео нападу акули у місті Хургада на 23-річного росіянина Володимира Попова з Архангельська. Унаслідок атаки чоловік загинув.
Артем Джеріпа
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