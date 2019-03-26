В ЕС проголосовали за отказ от перевода часов в 2021 году

Фото: depositphotos.com

В Европарламенте сегодня, 26 марта, проголосовали за отказ от практики сезонного перевода часов с апреля 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что состоявшееся голосование - не последнее слово в решении этого вопроса, но оно станет основой дискуссий со странами ЕС для выработки окончательного закона.

Реклама

Сейчас законодательство ЕС обязывает все страны блока переводить часы на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.

Практика перевода часов была впервые введена во время первой мировой войны для экономии энергии.

В сентябре 2018 года Европейская комиссия предложила прекратить эту практику после того, как опрос мнений в масштабах ЕС показал, что подавляющее большинство выступает за это.

В отчете парламента в пользу этого решения говорится, что научные исследования связывают изменения времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, потому что они прерывают биологические циклы, и что экономия энергии таким способом стала неэффективной.

В этом году с 30 на 31 марта в 03:00 стрелки часов украинцы переведут на один час вперед.