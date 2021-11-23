В Харькове умер Игорь Малицкий. Он прошел концлагеря Освенцим и Маутхаузен

В Харькове в возрасте 96 лет умер Игорь Малицкий – профессор Украинской инженерно-педагогической академии и бывший заключенный нацистских концлагерей. Об этом сообщили в Facebook его родные.

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Малицкого в возрасте 18 лет отправили "остарбайтером" из оккупированного на тот момент Харькова в Германию. В Чехословакии он сбежал из эшелона, его поймали и отправили в концентрационный лагерь. Малицкий был узником лагерей Терезин, Освенцим и Маутхаузен. В мае 1945 года он принял участие в восстании и успешном побеге заключенных.

В 1945-1950 годах Малицкий служил в Советской армии. После демобилизации закончил Харьковский горный институт, в который через несколько лет вернулся преподавать. Он также написал более 100 научных трудов, десятки учебных пособий, получил 15 авторских свидетельств и патентов.

Малицкий был главой Харьковского областного совета борцов антинацистского сопротивления и почетным гражданином Харькова.

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Сергей Бережной

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