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В Харькове умер Игорь Малицкий. Он прошел концлагеря Освенцим и Маутхаузен

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 16:35
В Харькове умер Игорь Малицкий. Он прошел концлагеря Освенцим и Маутхаузен - Фото
Игорь Малицкий (Фото - Facebook Игоря Малицкого)

В Харькове в возрасте 96 лет умер Игорь Малицкий – профессор Украинской инженерно-педагогической академии и бывший заключенный нацистских концлагерей. Об этом сообщили в Facebook его родные.

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Малицкого в возрасте 18 лет отправили "остарбайтером" из оккупированного на тот момент Харькова в Германию. В Чехословакии он сбежал из эшелона, его поймали и отправили в концентрационный лагерь. Малицкий был узником лагерей Терезин, Освенцим и Маутхаузен. В мае 1945 года он принял участие в восстании и успешном побеге заключенных.

В 1945-1950 годах Малицкий служил в Советской армии. После демобилизации закончил Харьковский горный институт, в который через несколько лет вернулся преподавать. Он также написал более 100 научных трудов, десятки учебных пособий, получил 15 авторских свидетельств и патентов.

Малицкий был главой Харьковского областного совета борцов антинацистского сопротивления и почетным гражданином Харькова.

Фото – скриншот из Facebook Игоря Малицкого
Сергей Бережной
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Харьков ветеран второй мировой войны биография некролог Игорь Малицкий
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