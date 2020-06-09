В Херсоне заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом

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В Херсоне выздоровели все 20 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В области также выздоровели почти все заболевшие. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

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"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в горсовете напомнили местных жителям о необходимости пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте.

В Украине за последние сутки, 8 июня, зафиксировали 394 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. При этом днем ранее этот показатель составлял 463 заболевших. Также за минувшие сутки выздоровели 217 человек (днем ранее - 141), умерли 13 пациентов (днем ранее - девять).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 27 856 заболевших COVID-19, и них 810 умерли. Одолели недуг 12 412 человек.