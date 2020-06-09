Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Херсоне заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом

В Херсоне заявили о выздоровлении всех заболевших коронавирусом - Фото
Фото: pixabay.com
09.06.2020, 17:18

Вместе с тем в горсовете напомнили местных жителям о необходимости пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте

В Херсоне выздоровели все 20 больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В области также выздоровели почти все заболевшие. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сейчас от COVID-19 в Херсоне выздоровели все 20 человек. В области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в горсовете напомнили местных жителям о необходимости пользоваться масками в общественных местах и городском транспорте.

В Украине за последние сутки, 8 июня, зафиксировали 394 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. При этом днем ранее этот показатель составлял 463 заболевших. Также за минувшие сутки выздоровели 217 человек (днем ранее - 141), умерли 13 пациентов (днем ранее - девять).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 27 856 заболевших COVID-19, и них 810 умерли. Одолели недуг 12 412 человек.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
Херсон коронавирус COVID -19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 