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Коронавирус. В Украине резко снизилось число новых заболевших COVID-19 за сутки

Коронавирус. В Украине резко снизилось число новых заболевших COVID-19 за сутки - Фото
ИВЛ, коронавирус, больница, медик (РС)
09.06.2020, 08:09

С начала эпидемии в Украине коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 27 856 пациентов. Умерли 810 больных COVID-19

В Украине за последние сутки зафиксировали 394 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. При этом днем ранее этот показатель составлял 463 заболевших, передает Центр общественного здоровья Минздрава.

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Также за минувшие сутки выздоровели 217 человек (днем ранее - 141), умерли 13 пациентов (девять).

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 27 856 заболевших COVID-19 и 810 умерших. Одолели недуг 12 412 человек.

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Марк Сировой
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