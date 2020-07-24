В Херсонской области мужчина удерживал в трудовом рабстве 13 человек - МВД

Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях местных фермеров

В Херсонской области житель Скадовского района незаконно удерживал в трудовом рабстве 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В полицию заявили двое из удерживаемых. Они объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Мужчинам удалось убежать и они сразу обратились в полицию.

В так называемом трудовом лагере были люди из центральных и западных областей, среди них две женщины. Владелец домовладения называл себя бригадиром и "сдавал своих пленников в аренду" местным фермерам. Людей заставляли по 15 часов бесплатно работать на полях под палящим солнцем - с 05:00 утра и до сумерек.

По словам рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце летнего сезона. Также обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

Открыто уголовное производство по ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УКУ. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.149 (торговля людьми) УКУ.

Освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь.

11 октября 2019 года полиция накрыла ОПГ: вербовали в трудовое рабство - фото и видео.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.