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В Индии украинцы остались на улице без возможности вернуться домой - Денисова

В Индии украинцы остались на улице без возможности вернуться домой - Денисова - Фото
Фото: EPA
31.03.2020, 18:30

Омбудсмен сообщила, что получает много обращений с просьбами о помощи от украинских граждан в Индии

В Индии остались украинцы, которые хотят, но не имеют возможности вернуться домой. Они оказались в трудных условиях, некоторые — без еды и жилья. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Она написала, что получила много обращений от украинцев в Индии. По словам Денисовой, они лишены финансовой возможности самостоятельно вернуться в Украину, в том числе из-за того, что авиакомпании не вернули деньги за отмененные рейсы. К тому же дорога до аэропорта Дели проблематична из-за прекращения внутреннего сообщения.

"Сейчас наши сограждане находятся в очень трудных условиях из-за враждебного отношения местного населения к иностранцам, которых они считают распространителями коронавирусной инфекции COVID-19. Большинство из них принудительно выселили из отелей. Они остались на территории другого государства без питьевой воды и питания", - написала Денисова.

По ее словам, среди украинцев есть несовершеннолетние, инсулинозависимые люди и люди пенсионного возраста.

Омбудсмен считает, что эти украинские граждане должны быть эвакуированы из Индии по решению МИД, поскольку их жизни угрожает опасность. Она обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой принять необходимые меры.

  • С 25 марта в Индии действует тотальный карантин. Премьер-министр Нарендра Моди заявил о введении полного запрета выходить из дома, сообщает India Times.
  • Миллионы людей из-за карантина остались без работы и средств для жизни.
  • По последним данным, в Индии зарегистрировано 1251 случай заражения коронавирусом, 32 человека умерли.

Ребрина Вадим
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Людмила Денисова МИД Индия эвакуация коронавирус
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