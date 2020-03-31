В Индии украинцы остались на улице без возможности вернуться домой - Денисова

В Индии остались украинцы, которые хотят, но не имеют возможности вернуться домой. Они оказались в трудных условиях, некоторые — без еды и жилья. Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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Она написала, что получила много обращений от украинцев в Индии. По словам Денисовой, они лишены финансовой возможности самостоятельно вернуться в Украину, в том числе из-за того, что авиакомпании не вернули деньги за отмененные рейсы. К тому же дорога до аэропорта Дели проблематична из-за прекращения внутреннего сообщения.
"Сейчас наши сограждане находятся в очень трудных условиях из-за враждебного отношения местного населения к иностранцам, которых они считают распространителями коронавирусной инфекции COVID-19. Большинство из них принудительно выселили из отелей. Они остались на территории другого государства без питьевой воды и питания", - написала Денисова.
По ее словам, среди украинцев есть несовершеннолетние, инсулинозависимые люди и люди пенсионного возраста.
Омбудсмен считает, что эти украинские граждане должны быть эвакуированы из Индии по решению МИД, поскольку их жизни угрожает опасность. Она обратилась к министру иностранных дел Дмитрию Кулебе с просьбой принять необходимые меры.