В Кабмине объяснили, когда может быть перепись населения

Олег Немчинов заверил, что перепись населения в Украине будет, она есть в правительственной программе

Для того, чтобы состоялась перепись населения в Украине в 2023 году, необходимо начать подготовку в 2021 году. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По его словам, есть две составляющие: финансовая и эпидемическая.

"Финансовая – это очень дорогостоящий проект. Подготовку нужно начинать минимум за полтора года, то есть если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021 уже должны начать подготовку", – объяснил Немчинов.

Он уточнил, что "эпидемическая составляющая – кажется, должно быть 150 000 одних только людей", которые будут проводить перепись.

"Но перепись будет, она есть в правительственной программе, и на достаточно почетном месте", – добавил чиновник.

В ноябре 2019 года Кабмин решил провести перепись населения по SIM-картам.

О том, что население Крыма и Донбасса могут подсчитать через спутник, мы писали здесь.

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Арина Толина

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