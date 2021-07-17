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В Каннах объявили победителей 74-го кинофестиваля

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 23:11
В Каннах объявили победителей 74-го кинофестиваля - Фото
Джулия Дюкорно (фото - EPA)

Золотую пальмовую ветвь 74-го Каннского кинофестиваля получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно. Об этом сообщает Indie Wire.

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Дюкорно стала второй женщиной-режиссером, получившей главный приз Каннского кинофестиваля. В 1993 году Золотую пальмовую ветвь получила Джейн Кэмпион за фильм "Фортепиано".

Гран-при получили фильмы "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади и "Купе №6" финна Юхо Куосманена.

Приз жюри – "Память" (Апитчатпон Вирасетакул) и "Колено Ахеда" (Надав Лапид).

Лучшая женская роль – Ренате Рейнсве (фильм "Худший человек в мире").

Лучший актер – Калеб Лэндри Джонс (фильм "Нитрам").

Лучший режиссер – Леоса Каракс ("Аннетт").

Лучший сценарий – Рюсуке Хамагути ("Поведи мою машину").

"Золотая камера" – "Мурина" Антонеты Аламат Кусиянович.

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале за его документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" 



Вадим Ребрина
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кино Канны
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