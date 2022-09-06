В Карпатах нашли "гриб-гигант" весом три килограмма – фото
06.09.2022, 17:45
Фото - Карпатский национальный природный парк
В Карпатах нашли "гриб-гигант" весом три килограмма. Об этом сообщает пресс-служба Карпатского национального природного парка.
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Трехкилограммовый гриб был найден в Ивано-Франковской области, в Ворохтинском природоохранном научно-исследовательском отделении.
- В конце 2020-го четыре львовских разработчика создали робота для сбора грибов.
- В Украине можно собирать грибы и растения для личных нужд, но промышленные масштабы требуют специального разрешения, и за сбор растений в природно-заповедных зонах предусматриваются штрафы.
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