UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Есть ли 75 грн штрафа за сорванный гриб. Какие штрафы и за что: инфографика от Минэкологии

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 12:49
Есть ли 75 грн штрафа за сорванный гриб. Какие штрафы и за что: инфографика от Минэкологии - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Любители собирать грибы и ягоды "для себя" могут не волноваться из-за нового постановления Кабмина о штрафах за ущерб природе: они накладываются за другое, заверили в Минэкологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На днях в сети интернет распространялась новость, что за каждый сорванный гриб граждан будут штрафовать – на 75 грн, а за срезанный цветок лекарственного растения, якобы, придется заплатить 30 грн. На самом деле, любители собирать грибы и ягоды могут не волноваться, они вряд ли окажутся в рядах правонарушителей, посещая освоенные привычные для себя места", – отметили в ведомстве.

В Минэкологии уточнили, что правительство приняло новую редакцию постановления о штрафах за ущерб природно-заповедному фонду. Документ не устанавливает новых ограничений или запретов, не выделяет допустимые для посещения зоны. Изменения связаны с пересчетом размеров штрафов – они не менялись с 2013 года.

В ведомстве подчеркнули – грибы по-прежнему можно собирать для личных нужд. Промышленные масштабы, как и ранее, требуют специального разрешения.

Запрещен сбор растений в природно-заповедных зонах – это закрытые территории, где есть охрана и информационные таблички с предупреждением.

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Скриншот Facebook

В октябре 2021-го Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно сферы охраны природы.

Читайте также: Некоторые грибы в Германии до сих пор "фонят" чернобыльской радиацией

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
штраф цветы нарушение грибы минэкологии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 