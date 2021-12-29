Есть ли 75 грн штрафа за сорванный гриб. Какие штрафы и за что: инфографика от Минэкологии
Любители собирать грибы и ягоды "для себя" могут не волноваться из-за нового постановления Кабмина о штрафах за ущерб природе: они накладываются за другое, заверили в Минэкологии.
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"На днях в сети интернет распространялась новость, что за каждый сорванный гриб граждан будут штрафовать – на 75 грн, а за срезанный цветок лекарственного растения, якобы, придется заплатить 30 грн. На самом деле, любители собирать грибы и ягоды могут не волноваться, они вряд ли окажутся в рядах правонарушителей, посещая освоенные привычные для себя места", – отметили в ведомстве.
В Минэкологии уточнили, что правительство приняло новую редакцию постановления о штрафах за ущерб природно-заповедному фонду. Документ не устанавливает новых ограничений или запретов, не выделяет допустимые для посещения зоны. Изменения связаны с пересчетом размеров штрафов – они не менялись с 2013 года.
В ведомстве подчеркнули – грибы по-прежнему можно собирать для личных нужд. Промышленные масштабы, как и ранее, требуют специального разрешения.
Запрещен сбор растений в природно-заповедных зонах – это закрытые территории, где есть охрана и информационные таблички с предупреждением.
В октябре 2021-го Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно сферы охраны природы.
- По данным Госэкоинспекции, в первом квартале 2021 года промышленность нанесла более 67 млн грн ущерба экологии Украины. Только за первые три месяца 2021 года инспекция составила более 4800 админпротоколов об экологических нарушениях.
- Летом этого года в Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар, нанесенный ущерб оценивают в 50 млн грн.
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