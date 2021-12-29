Есть ли 75 грн штрафа за сорванный гриб. Какие штрафы и за что: инфографика от Минэкологии

Любители собирать грибы и ягоды "для себя" могут не волноваться из-за нового постановления Кабмина о штрафах за ущерб природе: они накладываются за другое, заверили в Минэкологии.

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"На днях в сети интернет распространялась новость, что за каждый сорванный гриб граждан будут штрафовать – на 75 грн, а за срезанный цветок лекарственного растения, якобы, придется заплатить 30 грн. На самом деле, любители собирать грибы и ягоды могут не волноваться, они вряд ли окажутся в рядах правонарушителей, посещая освоенные привычные для себя места", – отметили в ведомстве.

В Минэкологии уточнили, что правительство приняло новую редакцию постановления о штрафах за ущерб природно-заповедному фонду. Документ не устанавливает новых ограничений или запретов, не выделяет допустимые для посещения зоны. Изменения связаны с пересчетом размеров штрафов – они не менялись с 2013 года.

В ведомстве подчеркнули – грибы по-прежнему можно собирать для личных нужд. Промышленные масштабы, как и ранее, требуют специального разрешения.

Запрещен сбор растений в природно-заповедных зонах – это закрытые территории, где есть охрана и информационные таблички с предупреждением.

В октябре 2021-го Кабинет министров одобрил изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно сферы охраны природы.

По данным Госэкоинспекции, в первом квартале 2021 года промышленность нанесла более 67 млн грн ущерба экологии Украины. Только за первые три месяца 2021 года инспекция составила более 4800 админпротоколов об экологических нарушениях.

Летом этого года в Киевской области спутники зафиксировали 80 несанкционированных свалок общей площадью более 900 гектар, нанесенный ущерб оценивают в 50 млн грн.

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Яна Катасонова

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